In Lazio il candidato alle Regionali del PD è Alessio D'Amato

Il 12 e il 13 febbraio si terrano le elezioni regionali in Lazio e in Lombardia.

La campagna elettorale è in pieno svolgimento. Per il Lazio, i candidati sono: Alessio D’Amato, assessore della sanità uscente, Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa italiana, e Donatella Bianchi, giornalista Rai.

Alessio D’Amato, tutto quello che c’è da sapere su di lui

D’Amato è il candidato più forte per il centrosinistra, che però in Lazio, a differenza della Lombardia, non ha trovato un’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, e ne sta soffrendo.

Ha 55 anni, ed è assessore alla Sanità dal 2018. Ha esperienza politica decennale e, tra le altre cose, è stato membro della Commissione sanità a bilancio del Consiglio regionale del Lazio e della Commissione sicurezza sul lavoro. É sostenuto oltre che dal Pd anche da Azione e Italia Viva (il Terzo Polo), Più Europa, Verdi / Sinistra.

Alessio D’Amato, il suo programma politico

D’Amato ha costruito le basi della sua candidatura alla Regione sulla sua gestione virtuosa della pandemia, dell’emergenza Covid-19 e della campagna vaccinale.

Se eletto, promette continuità per “portare avanti il grande lavoro di questi anni”. Sul suo profilo Instagram scrive: “Il 12 e il 13 febbraio nel Lazio si farà una scelta importante: i cittadini dovranno scegliere se consegnare le chiavi della nostra regione nelle mani di un mondo antico che abbiamo visto già all’opera a fare disastri, oppure se metterle nelle mani di chi ha dimostrato la forza dei risultati in ogni ambito“.