Chi è Antonio Tajani, il nuovo Ministro degli esteri del Governo Meloni

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha annunciato che Antonio Tajani sarà il prossimo Ministro degli esteri italiano

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è pronta a guidare il prossimo Governo italiano. Dopo aver ricevuto l’incarico da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Meloni ha annunciato anche la lista dei Ministri che la accompagneranno in questa legislatura.

Il Ministro degli esteri sarà Antonio Tajani, volto noto della politica italiana.

Governo Meloni, chi è il nuovo Ministro degli esteri Antonio Tajani

Il gionralista Antonio Tajani, nato a Roma nell’agosto del 1963, è diventato europarlamentare nel 2014. nel suoprofilo di Linkedin, Tajani descrive così il suo lavoro: “Venticinque anni di profondo impegno con l’Unione Europea e i suoi cittadini.” L’uomo, che ha un passato e una formazine giornalistica risulta essere uno dei fondatori del partito Forza Italia (co-fondatore e vicepresidente con Silvio Berlusconi).

Il passato e le competenze

Da giovane Tajani ha iniziato la sua carriera come ufficiale di complemento dell’aeronautica, per passare poi all’ambito del giornalismo, alla guida della sede romana de ‘Il Giornale‘, una delle testate più importanti del panorama italiano. In un secondo momento, Tajani si è buttato nella politica, accompagnando Berlusconi. Adesso, il suo incarico più importante: Ministro degli esteri della Repubblica italiana.