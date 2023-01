Attilio Fontana è il presidente uscente della Regione Lombardia e correrà alle elezioni regionali per riconquistare la sua carica con la coalizione di centrodestra e il partito Lega per Salvini Premier.

Scopriamo chi è Attilio Fontana e la sua carriera politica.

Chi è Attilio Fontana

Attilio Fontana è nato a Varese il 28 marzo 1952. Ha 70 anni e come già affermato in precedenza è il governatore in carica della Lombardia. Prima di essere un politico, Fontana è un avvocato ed ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 1980 esercita la professione nel suo studio a Varese. Attilio Fontana ha sempre militato nella Lega a partire dal 1984 ad oggi.

La carriera politica di Attilio Fontana

Il primo incarico politico di Attilio Fontana è arrivato nel 1995 ed ha ricoperto il ruolo di sindaco di Induno Olona, comune in provincia di Varese. Alla fine del suo mandato, nel 1999, ha ricoperto dal 2000 al 2006 il ruolo di presidente del Consiglio regionale della Lombardia dopo essere stato eletto consigliere regionale. Per 10 anni, dal 2006 al 2016, è stato sindaco di Varese. Nel 2018, Attilio Fontana, è tornato al Pirellone ma stavolta per guidarlo.

Dopo la vittoria alle regionali con la Lega, Fontana è stato eletto come presidente della Regione Lombardia. Nel 2022 ha deciso di correre nuovamente per la presidenza della Regione con la Lega per Salvini Premier.