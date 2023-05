Chi è Aurora Tropea di Uomini e Donne: età, lavoro

Aurora Tropea è diventata popolare grazie alla partecipazione a Uomini e Donne come dama del trono Over. Chi è? Qual è il suo lavoro? Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Chi è Aurora Tropea di Uomini e Donne?

Classe 1970, Aurora Tropea è nata il 14 marzo in Toscana, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Non abbiamo molte informazioni su di lei, visto che la sua popolarità è da ricollegare alla partecipazione a Uomini e Donne come dama del trono Over. Molto riservata per quel che riguarda il suo privato e il passato, recentemente Aurora ha dichiarato di aver vissuto un momento delicato quando ha perso l’adorato papà.

Che lavoro fa Aurora Tropea?

La Tropea è titolare di un negozio di tessuti che si chiama L’officina del Cuore, situato nel quartiere Montesacro di Roma. Appassionata di moda e beauty fin da ragazzina, Aurora svolge il suo lavoro con grande passione. Spesso, nel corso di Uomini e Donne, ha sottolineato che la sua professione la impegna anche 12 ore al giorno.

Aurora Tropea: la vita privata

Non abbiamo informazioni in merito alla vita privata di Aurora Tropea. Sappiamo che dopo la morte del padre si è chiusa in se stessa e non ha voluto conoscere uomini. La situazione si è sbloccata solo grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi, però, non ha ancora trovato l’amore.