Il presunto assassino del dottor Giorgio Falcetto all’esterno del policlinico di San Donato Milanese ha un nome: Benedetto Bifronte.

Ecco chi è il 62enne che ha colpito più volte con un’accetta il medico di 76 anni.

Chi è Benedetto Bifronte, l’uomo accusato di aver ucciso con l’accetta il dottor Giorgio Falcetto

Bendetto Bifronte ha 62 anni e al momento è in carcere con l’accusa di aver ucciso il dottor Falcetto. Non essendoci una condanna definitiva bisogna però parlare di presunto assassino. Bifronte è di Rozzano, comune del milanese dove vive ed è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Della sua vita privata non si sa nulla. Il 62enne ha fornito più di una versione dei fatti agli inquirenti ma alcuni dettagli, in una delle due spiegazioni, non quadrano. Stando alle parole di Bifronte, il dottor Falcetto avrebbe somministrato una flebo al presunto killer non risolvendo però i suoi problemi di salute. Tra i pazienti del medico tutto ciò non risulta. Un’altra spiegazione fornita da Bifronte è che i due avevano litigato dopo un tamponamento nel parcheggio dell’ospedale di San Donato Milanese.

Al culmine della lite, Bifronte avrebbe estratto un’accetta e avrebbe colpito alla testa il medico.

La morte del dottor Falcetto

La seconda versione dei fatti è molto attendibile dato che ci sono anche delle testimonianze oculari. Al momento, però, la dinamica precisa non è ancora chiara e gli inquirenti dovranno indagare a fondo. Il dottor Giorgio Falcetto purtroppo è deceduto. Il medico 76enne era stato ricoverato in gravissime condizioni a causa delle ferite alla testa, ma è morto dopo 36 ore in ospedale.