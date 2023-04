Chi è Blind: età, carriera, vita privata, fidanzata, reality show

Chi è Blind? Il giovane rapper si è fatto notare non solo per le sue doti artistiche, ma anche per la partecipazione a talent e reality show. Scopriamo qualcosa in più sulla vita di questo giovane artista.

Chi è Blind: età, carriera, vita privata, fidanzata

Blind è il nome d’arte di Franco Rujan, nato a Perugia il 13 gennaio 2000; attualmente ha 23 anni. Ha origini rumene anche se ha sempre vissuto nella periferia della città umbra. Il suo passato è stato estremamente turbolento. A 15 anni ha lasciato la scuola ed è caduto nel tunnel delle droghe. Per un periodo, da giovanissimo, ha anche ammesso di aver spacciato ed aver commesso dei furti. Parallelamente a questa vita, Blind aveva anche iniziato a comporre i suoi primi brani rap.

Grazie alla sua buona volontà e al supporto della fidanzata Greta Tignani, Blind è uscito dal tunnel delle droghe. La giovane ragazza è più grande di lui di qualche mese ed è una nail designer. Ad aiutarlo professionalmente sono stati anche i suoi amici a cui è molto legato, essi hanno finanziato il video musicale del suo primo brano.

Da X-Factor all’Isola dei famosi

Chi non conosce Blind come artista sicuramente lo conoscerà per la sua partecipazione al talent show X-Factor. Nell’edizione 2020, il giovane rapper perugino è arrivato in finale proponendo i singoli “Affari tuoi“, “Cicatrici” e “Cuore nero“; quest’ultimo brano ha guadagnato anche un disco di platino e ha raggiunto il secondo posto della classifica FIMI.

Nel 2022 Blind ha partecipato anche all’Isola dei famosi e il suo volto è diventato ancora più noto agli italiani.