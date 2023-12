Vanessa Ballan e Bujar Fandaj si conoscevano: ecco perché la 27enne ha aperto la porta di casa sua quando ha visto che a suonare il campanello era stato l’uomo. Fandaj, 41enne di origini del Kosovo, è al momento l’unico sospettato dell’omicidio della ragazza, colpita e uccisa brutalmente da almeno 7 coltellate mentre era incinta del secondo figlio.

Chi è Bujar Fandaj: l’omicidio di Vanessa Ballan

Dopo una breve fuga durata non più di qualche ora, Bujar Fandaj è stato bloccato dai carabinieri nelle vicinanze della sua casa a San Vito di Altivole. I militari sospettano che sia proprio lui il killer della 27enne Vanessa Ballan: l’uomo che si è fatto aprire la porta di casa dalla donna incinta per poi colpirla con almeno 7 coltellate mortali. Il 41enne non ha rilasciato alcuna dichiarazione ed è già stato condotto in carcere.

Chi è Bujar Fandaj: l’incontro e lo stalking

Secondo quanto si apprende, la vittima aveva conosciuto Bujar Fandaj in quanto lui era cliente del supermercato nel quale Vanessa lavorava fino al momento in cui era rimasta a casa per affrontare la sua maternità. Ma non solo, la Ballan aveva anche denunciato il 41enne per stalking e proprio da questa denuncia sarebbero partiti i primi accertamenti da parte dell’autrità giudiziaria.