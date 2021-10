Chi è Celestino Floralde, l’eroe che ha salvato una donna dal nubifragio di Catania: è originario di Binan ed è sposato, e non ha paura di sfidare la morte

A Catania, nella Catania martoriata dal nubifragio che ha fatto morti, feriti e danni ingenti, tutti si stanno chiedendo chi sia Celestino Floralde, l’eroe che ha salvato una donna dal nubifragio nella centralissima via Etnea. Celestino è un cittadino filippino originario di Binan che ha studiato al Saint Michael’s College di Laguna ed è sposato dal 2009 con Melody, vive a Catania e a Catania ha cercato la speranza di una vita migliore.

Ed ha cominciato salvandone una, di vita. Quale? Quella della donna in via Etnea il cui recupero è stato immortalato in un video su quelle ore tremende che sta facendo il giro dei social e commuovendo tutti, perché l’alternativa al coraggio di Celestino in quelle immagini era chiara e alla morte ci assomigliava molto.

Celestino l’ha intravista mentre, dopo che la sua auto si era intraversata in panne in un mare di acque ruggenti, era uscita dall’abitacolo ed in grandissima difficoltà aveva fatto per avviarsi in quei flutti che di certo l’avrebbero travolta.

Celestino si è addentrato nei flutti e con l’aiuto di altre persone che non lo hanno lasciato solo in quel gesto temerario facendo una sorta di “catena umana”, la raggiunge.

La aiuta a salire su una fioriera, poi, grazie anche all’aiuto di una sorta di fune realizzata con maglioni dai suoi compagni di salvataggio, la conduce al riparo sul ciglio della strada dove l’ondata di acque e detriti era meno violenta. Il coraggio di Celestino ha fatto il giro dei social.