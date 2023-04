Chi è Dalila Gelsomino, la nuova compagna di Eros Ramazzotti? La giovane donna è finita nel mirino del gossip italiano nel momento in cui le è stata attribuita una presunta gravidanza, smentita dal cantante.

Chi è Dalila Gelsomino: età e cosa fa la compagna di Eros Ramazzotti

La nuova fidanzata di Ramazzotti ha 34 anni ossia 25 in meno rispetto all’artista romano. Dal 2016, Dalila Gelsomino vive in Messico dove si occupa di accoglienza e turismo. Proprio nel Paese, pare sia avvenuto il primo incontro tra i due. La relazione, la prima confermata dopo i matrimoni naufragati con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, è stata annunciata in via ufficiale proprio da Ramazzotti che ha postato una foto sul suo account Instagram.

Le 34enne si è trasferita in Sudamerica dopo aver conseguito la laurea in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattolica di Milano e aver completato gli studi con una borsa di studio alla New York University Al Albany. Dopo l’esperienza negli Stati Uniti, ha deciso di lasciare Milano e dare inizio alla sua avventura lavorativo.

Dalila Gelsomino è piuttosto attiva sui social. Ha un profilo pubblico su Instagram sul quale condivide scatti della sua vita privata e del suo lavoro. Di recente, ha cominciato anche a postare foto che la ritraggono insieme a Ramazzotti.

La prima foto della coppia

Prima che venisse ufficializzata la relazione con la 34enne, al cantante romano sono stati attribuiti svariati flirt nel corso degli anni. Quella con Dalila Gelsomino è la prima relazione confermata del cantante dopo la fine del matrimonio con la Pellegrinelli.

Il primo scatto postato da Ramazzotti tra le sue Instagram Stories era stato realizzato in occasione del compleanno della giovane donna, all’inizio del mese di marzo 2023. Sulla base delle informazioni sinora raccolte, pare che la coppia si sia conosciuta a dicembre 2022, quando sono stati immortalati dai fotografi del settimanale Chi. Successivamente, sono stati di nuovo avvistati a Milano mentre passeggiavano insieme visibilmente presi l’uno dall’altra.