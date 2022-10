Chi è Daniela Santanché, la ministra del Turismo del Governo Meloni

Classe 1961, la nuova ministra del Turismo Daniela Santanché ha alle spalle una lunga carriera politica e imprenditoriale.

Daniela Santanché è la nuova ministra del Turismo del Governo Meloni ed è arrivata a ricoprire questo importantissimo ruolo dopo aver maturato una lunghissima carriera politica e imprenditoriale. Classe 1961, Santanché è nata a Cuneo e si è laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi di Torino.

Diversi anche i libri da lei scritti tra cui “La donna negata” nel 2006.

Chi è Daniela Santanché, la. carriera politica

Il percorso di Daniela Santanché inizia da lontano. Nel 1995 milita già nelle fila di Alleanza Nazionale, mentre nel 2010, durante il Governo Berlusconi ricopre il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. In anni più recenti, nel 2017 passa a Fratelli d’Italia, quindi viene nominata portavoce regionale per la Lombardia.

“Madre, Imprenditore, Senatore della Repubblica con Fratelli d’Italia”, è quanto è possibile leggere nella sua descrizione su Twitter.

La carriera imprenditoriale

Parallelamente alla carriera politica, Daniela Santanché intraprende una carriera imprenditoriale di peso. Dopo aver fondato la “Dani comunicazione srl”, ha dato vita con Flavio Briatore ai prestigiosi Billionaire in Costa Smeralda e il Twiga Beach Club a Marina di Pietrasanta.

Nel campo dell’editoria ha seguito in qualità di editore testate come Ciak, PC Professionale e Novella 2000. Nel 1982 si è sposata in prime nozze con il chirugo estetico Paolo Santanché e del quale ad oggi mantiene il cognome. Nel 1996 è diventata madre di Lorenzo avuto dalla relazione con l’ex compagno Carlo Mazzaro.