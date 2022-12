Chi è Davide Merigo, il vincitore di Bake Off Italia 2022

Si chiama Davide Merigo il vincitore del pastry show di Real Time Bake Off Italia 2022.

Sappiamo che è un architetto e con il sogno di diventare pasticciere, ma scopriamo qualcosa di più su di lui.

Vuole fare un corso di alta pasticceria

Nemmeno quarantenne, Davide viene dalla provincia di Brescia. Nel programma non ha raccontato troppo della sua vita, né privata né legata alla passione per la cucina, per questo non sono note le sue esperienze nell’ambito prima di entrare a far parte dei concorrenti del talent culinario di Real Time.

Ha però raccontato di avere un sogno: coniugare la professione da architetto con la passione per i dolci. Aveva dichiarato a riguardo durante il programma di puntare a vincere per poter poi avere la possibilità, oltre che le competenze necessarie, di accedere a un corso di alta pasticceria professionalizzante.

L’amore nella vita di Davide Merigo

Accompagnato da circa 20 anni ad Annalisa (presente alle finali di Bake Off Italia), i due appaiono sul profilo social di Davide – tra una torta e dei biscotti – una coppia serena e affiatata: Davide ha raccontato al programma di essere rimasto folgorato al primo incontro con Annalisa, tanto da aver preso in pieno un lampione di cui non si era accorto.