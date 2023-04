Chi è Donato De Caprio: età, lavoro, tiktok, panini

Specializzato in «marenne», Donato De Caprio è un salumiere napoletano diventato famoso su Tiktok: ricordiamo l'origine del suo successo

Specializzato in «marenne» (ovvero le merende), Donato De Caprio è un salumiere napoletano diventato famoso su Tiktok. Apparso sempre gioioso ed energico, due giorni fa si è spento il sorriso sul suo viso a causa di una terribile notizia: la morte di sua mamma, uccisa in casa sua, a Pianura, nella periferia di Napoli. Mentre le forze dell’ordine sono sulle tracce dell’assassino, centinaia i messaggi social da parte dei fan per unirsi al cordoglio della famiglia. Ma cosa si sa del salumiere di TikTok?

«Con mollica o senza?»

È la domanda – un marchio di riconoscimento in realtà – con cui il nome di Donato sta facendo il giro del web. Una frase di tre parole che è stata capace di cambiare la vita al 44enne napoletano che, dopo la notorietà acquisita, è diventato anche imprenditore e brand del settore dello street food.

Banconista addetto a salumi e latticini nel negozio Ai Monti Lattari del mercato della Pignasecca, il simpatico salumiere riprendeva tutti i giorni con lo smartphone ciò che faceva durante il suo lavoro e lo pubblicava sulla piattaforma cinese.

Scelta del pane e farcitura: la rivoluzione della vita di Donato De Caprio. Non senza spese. I suoi video su TikTok hanno comportato dapprima la rottura dell’accordo di lavoro con la salumeria – e quindi un periodo di disoccupazione –, e poi la perdita del suo account social da milioni di followers poiché non in linea con la policy.

Una salumeria tutta sua

Recuperato l’account grazie all’aiuto dell’imprenditore e influencer Steven Basalari, nonché proprietario della discoteca Number One di Brescia, lo scorso 20 febbraio Donato De Caprio ha pubblicato su TikTok il video dell’inaugurazione della sua nuova salumeria, ubicata tra l’altro vicinissimo all’ex luogo di lavoro.