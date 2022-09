Una donna impegnata da sempre e dovunque nella difesa dei diritti dei più deboli, ecco chi è Elly Schlein, la "stella nascente della sinistra italiana"

Elly Schlein è stata definita la “stella nascente della sinistra italiana” dal Guardian e la sua è una una carriera politica in ascesa continua fino alla vicepresidenza della Regione Emilia Romagna ed alla candidatura alla Camera come capolista indipendente nella lista del Partito Democratico.

Schlein ha 37 anni, è nata a Lugano da madre italiana e padre americano. Il suo tratto è definito: è progressista, femminista ed ecologista. Per il 25 settembre è in lizza “agganciata” alla lista del partito di Enrico Letta ed in merito ha detto: “Stiamo cercando di parlare con il 40% degli elettori indecisi, poiché la maggior parte di loro non ha ancora deciso se e per chi voteranno il 25 settembre”.

La “stella nascente” Elly Schlein

Elly si è diplomata al Liceo di Lugano, poi è tornata in Italia dove ha frequentato l’università a Bologna, prima il Dams e poi Giurisprudenza. Nel 2008 è volontaria nella campagna elettorale di Barack Obama contro John McCain. Si laurea poi “con due tesi sulla criminalizzazione e la sovrarappresentazione dei migranti in carcere, e sui diritti dello straniero nella giurisprudenza costituzionale”. Nel 2013 è impegnata con Pippo Civati e candidata alle elezioni europee. Nel 2014 viene eletta al Parlamento europeo con 54.802 preferenze.

Dall’europarlamento alla Regione Emilia Romagna

Entra a fare parte “delle Commissioni Sviluppo (DEVE), Libertà civili giustizia e affari interni (LIBE) e Parità di genere (FEMM), diventa Vicepresidente della Delegazione alla Commissione SAPC UE-Albania, e Copresidente dell’Intergruppo ITCO su Integrità, Trasparenza, Anti-corruzione e criminalità organizzata”. Nel 2015, Schein lascia il Pd ed approda a Possibile di Civati. Nel 2020 viene eletta nell’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia Romagna e diventa vicepresidente e assessora al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica.