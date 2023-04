Dopo la sua intervista su Vogue sono in molti a chiederselo: chi è Enrica Chicchio, l’armocromista che veste Elly Schlein? La donna che si cela dietro il look della segretaria Dem è un’esperta di colori “caratteriali”. Di professione infatti Enrica fa l’armocromista, cioè un’esperta che seleziona i colori più adatti a essere indossati da una persona. Lo scopo creare un outfit “perfetto” che si armonizzi anche con l’indole della persona.

Enrica, l’armocromista che veste Elly Schlein

La segretaria del Pd lo aveva rivelato in un’intervista a Vogue ma chi è Chicchio? Lei definisce se stessa come “consulente di immagine” e “personal shopper” ed è una delle “stylist” più rinomate di Bologna. Ed ovviamente ha delle tariffe non proprio abbordabilissime, dato che da quanto si apprende le sue consulenze possono arrivare a costare anche 400 euro l’ora. Aveva detto Schlein sul suo look: “Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale”.

“Lei appartiene alla categoria inverno”

Ed Enrica aveva precisato a Repubblica: “Elly non ha un look da centro sociale. Abbiamo sostituito l’eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati”. Secondo l’esperta, la Schlein è una donna che appartiene alla categoria dell’armocromia “inverno”, cioè “le stanno bene tutti i colori freddi, contrastanti e saturi”.