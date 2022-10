Chi è Francesco Lollobrigida, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare del Governo Meloni

Chi è Francesco Lollobrigida, il nipote di Gina Lollobrigida e cognato della Meloni che sarà ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare?

Il deputato Francesco Lollobrigida entra a par parte della squadra dell’esecutivo. Tra i ministeri che hanno cambiato il loro nome nel passaggio dal Governo Draghi al Governo Meloni c’è anche quello dell’Agricoltura. Secondo quanto riferito dalla premier, il ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare sostituirà di fatto il ministero dell’Agricoltura.

Al dicastero, il cui nome si fa portatore di un’intensa sfumatura che rivendica la bontà della produzione nazionale e che ha già scatenato svariate polemiche, è stato assegnato proprio il cognato di Giorgia Meloni.

Francesco Lollobrigida: formazione e militanza politica

Nato a Tivoli il 21 marzo 1972, Francesco Lollobrigida è stato scelto dalla premier Giorgia Meloni come ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. Il parlamentare, dopo essere stato riconfermato nel ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, è stato designato anche per ricoprire l’incarico al dicastero recentemente rinominato.

Lollobrigida, 50 anni, ha cominciato a militare in politica sin da giovanissimo entrando a far parte del Fronte della Gioventù ossia l’organizzazione che faceva capo al Movimento Sociale Italiano. In questo contesto, ha guidato l’organizzazione missina nella provincia di Roma fino al 1995. Dopo aver svolto il servizio militare in Aeronautica, è stato eletto come consigliere comunale a Subiaco. È stato, poi, consigliere provinciale di Roma, assessore allo sport, cultura e turismo nel comune di Ardea e anche Consigliere regionale nel Lazio.

Nel 2008, è stato nominato presidente di Alleanza Nazionale nella sezione provinciale di Roma mentre dal 2010 al 2012 è entrato a far parte del Popolo della Libertà (PdL). Fino al 2013, invece, è stato assessore con deleghe regionali alla mobilità e ai trasporti nella giunta regionale del Lazio di Renata Polverini.

Dopo aver lasciato il Pdl il 20 dicembre 2012 insieme alla Meloni, insieme ad altri politici ha partecipato alla fondazione di Fratelli d’Italia diventando responsabile nazionale “organizzazione” del partito nel 2013.

A distanza di cinque anni, nel 2018, è stato eletto capogruppo di FdI a Montecitorio.

Chi è il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare?

Francesco Lollobrigida non è solo un militante di destra di lungo corso ma anche nipote di Gina Lollobrigida e il cognato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, infatti, è sposato con Arianna Meloni, militante di An e sorella della leader di FdI. La coppia ha due figlie.

Per quanto riguarda il deputato, ha spesso affermato di essere un sostenitore delle comunità terapeutiche che operano nel campo del recupero dei tossicodipendenti e ha anche collaborato con San Patrignano.