Chi è Francesco Rocca: tutto sul candidato alle Regionali 2023

Le elezioni regionali avanzano a grandi passi.

Quest’anno, il 12 e il 13 febbraio, si voterà in Lazio e Lombardia. Per il Lazio si preannuncia una battaglia a tre. Per il centrosinistra il candidato è l’assessore alla Sanità uscente, Alessio D’Adamo, per il Movimento 5 Stelle c’è invece la giornalista Rai Donatella Bianchi. Il candidato del centrodestra è Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa italiana.

Francesco Rocca, chi è e chi lo appoggia

Rocca, classe 1965, è un avvocato ed ex militante del Fronte della gioventù.

È appoggiato nella sua corsa alla regione da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati/Rinascimento, Unione di centro e dalla lista civica Rocca presidente.

Francesco Rocca, il programma elettorale

“Infrastrutture, formazione, transizione digitale, accesso al credito. Il rilancio della Regione passa anche per la valorizzazione delle microimprese e degli artigiani” dichiara Francesco Rocca sul suo profilo Instagram, dando le prime linee su cui si basa il suo programma politico. E poi aggiunge: “Non possiamo parlare di una grande regione se non sa valorizzare le proprie bellezze.

Io lo ripristinerò e ridarò dignità e speranza a tutte le cittadine e i cittadini del Lazio”, per concludere: “Dobbiamo ridare dignità ai cittadini e ai nostri territori e valorizzare turismo e cultura. Dobbiamo amare il Lazio. Davvero”.