Gennaro Sangiuliano è il ministro della Cultura nel Governo Meloni: chi è il giornalista italiano e direttore del Tg2 che farà parte dell’esecutivo?

Giorgia Meloni, dopo aver ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di Governo, ha letto la lista dei ministri, indicando il giornalista Gennaro Sangiuliano come ministro della Cultura.

Chi è Gennaro Sangiuliano, il giornalista scelto come ministro della Cultura nel Governo Meloni

Nato a Napoli il 6 giugno 1962, Gennaro Sangiuliano è un giornalista e politico italiano. Dal 31 ottobre 2018, è il direttore del Tg2. Nel pomeriggio di venerdì 21 ottobre, è stato indicato dalla premier Giorgia Meloni come ministro della Cultura. Per quanto riguarda la sua carriera giornalistica, è stato direttore del quotidiano Roma dal 1996 al 2001, vicedirettore di Libero e direttore del Tg1 dal 2009 al 2018.

Ha frequentato il liceo classico “A.

Pansini” di Napoli per poi laurearsi in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Ha conseguito un master in Diritto privato europeo presso La Sapienza di Roma e un dottorato di ricerca in Diritto ed Economia nuovamente alla Federico II di Napoli.

È docente esterno a contratto di Diritto dell’informazione presso la Lumsa e di Economia degli intermediari finanziari alla Sapienza. Presso la Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli, ancora, è titolare del corso di Storia dell’economia e dell’impresa dal 2016.

È anche direttore della scuola di Giornalismo dell’Università di Studi di Salerno dal 2015 e docente del Master in Giornalismo e Comunicazione dell’Università telematica “Pegaso”.

Carriera politica e giornalistica

Per quanto riguarda la militanza politica, ha fatto parte del Fronte della Gioventù mentre tra il 1983 e il 1987 è stato consigliere circoscrizionale del Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale nel quartiere Soccavo di Napoli.

Alle elezioni politiche del 2001, Gennaro Sangiuliano è stato candidato alla Camera dei deputati nella lista Casa delle Lubertà nel collegio Chiaia-Vomero-Posillipo ma non è stato eletto.

Il 21 ottobre 2022 è stato indicato dalla Meloni come ministro della Cultura.

Dal 2003, dopo aver collaborato con svariati quotidiani, è entrato in Rai come inviato del TgR. Successivamente è diventato caporedattore e poi è passato al Tg1. Il 31 ottobre 2018 è stato nominato dal Cda della Rai come direttore del Tg2, succedendo a Ida Colucci, su proposta dell’ad Fabrizio Colucci.

Sangiuliano ha anche scritto svariati saggi, prevalentemente biografie, come quelle di Giuseppe Prezzolini o di Vladimir Putin o ancora di Hillary Clinton, Donald Trump, Xi Jinping. L’ultima biografia pubblicata è stata Reagan. Il presidente che cambiò la politica americana.