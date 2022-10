Dalla passione per il lago e il Southampton alla politica. Ecco chi è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Giancarlo Giorgetti sarà il prossimo ministro dell’Economia. Non c’erano sorprese sul suo nome che è considerato di altro profilo. Il ministro leghista ha esperienza e la benedizione di Daniele Franco, suo predecessore stimatissimo da Mario Draghi.

Chi è Giancarlo Giorgetti, il ministro dell’Economia del governo Meloni

L’ex ministro Franco disse che Giorgetti avrebbe fatto bene al MeF e adesso ogni italiano spera che sia così. Giancarlo Giorgetti, definito come l’uomo adatto al Tesoro, è nato nel 1966 in un piccolo paese in provincia di Varese, Cazzago Brabbia, di cui è stato sindaco dal 1995 al 2004. Della sua vita privata si sa poco è niente. È sposato ed ha una figlia, ama il suo lago di Varese e tifa Southampton, squadra inglese che milita in Premier League.

Giorgetti si laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi, a Milano.

La carriera politica di Giorgetti

Leghista puro, Giorgetti ha sempre avuto un ruolo molto importante nel Carroccio. In molti casi è stato considerato un vero e proprio mediatore, una persona molto pragmatica che non ha mai avuto paura di “alzare la voce” e dire la sua. Oltre all’incarico di Primo Cittadino, Giorgetti è stato deputato della Repubblica italiana per 26 anni di fila con la Lega.

Dal 2015 è vicesegretario federale del Carroccio e nel governo Conte I è stato sottosegretario alla presidenza del consiglio. Con il governo tecnico guidato da Mario Draghi ha ricoperto il ruolo di ministro dello Sviluppo Economico. La sua preparazione ed esperienza politica lo hanno condotto oggi al ministero dell’Economia. Giorgetti sarà messo alla prova da subito con la Legge di Bilancio, da approvare entro la fine del 2022.