Chi è Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica del Governo Meloni

Uomo di Berlusconi e già viceministro sotto Giorgetti, ora passa all'ambiente con il Governo Meloni

Già viceministro di Giancarlo Giorgetti al ministero dello Sviluppo economico nel 2021, ora dovrà intraprendere una nuova, fondamentale sfida nel campo dell’ambiente e dell’energia. Gilberto Pichetto Fratin è l’uomo designato per raccogliere la pesante eredità di Congolani al ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica.

Chi è Gilberto Fratin: carriera del ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica

Classe 1954, entra in politica a soli 20 anni dal Consiglio comunale di Gifflenga, dal 1975 al 1994 milita nel PRI, Partito Repubblicano Italiano, per poi passare a Forza Italia. Con il partito di Berlusconi viene eletto nel consiglio regionale del Piemonte e dopo due anni è assessore all’industria, posizione nella quale rimarrà per oltre 15 anni.

Nel 2008 rinuncia alla carica per diventare senatore eletto per il Popolo della Libertà, non verrà rieletto nel 2013.

Quello stesso anno diventa vicepresidente di regione nominato da Roberto Cota, e nel 2014 Silvio Berlusconi lo nomina coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte. Dopo la decadenza di Cota come presidente (annullate le elezioni del 2010) Fratin non viene scelto come candidato del centro destra, al suo posto Crosetto. Ruolo questo che gli sfuggirà nuovamente alle elezioni regionali del 2014, sconfitto da Chiamparino del centro sinistra, ma grazie ad un 22% di voti per Fratin è stato riservato un seggio al consiglio regionale.

Nel 2018 viene candidato a Vercelli per il Senato, eletto con il 46% di voti.

Nel 2019 è tra i 64 firmatari del referendum confermativo per il taglio dei parlamentari.

Nel 2020 il ruolo di capogruppo di Forza Italia nella quinta commissione Bilancio del Senato e responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio di Forza Italia. Nel 2021 il passaggio al ruolo di Viceministro.

In queste elezioni del 25 settembre 2022 Fratin si è candidato per la Camera dei deputati come capolista nel collegio plurinominale del Piemonte venendo eletto.