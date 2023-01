Chi è Giovanni Luppino: l'autista incensurato di Messina Denaro

Giovanni Luppino, 59 anni, era alla guida dell'auto che ha portato il latitante Matteo Messina Denaro nella clinica in cui è stato arrestato.

L’uomo è accusato di favoreggiamento.

Giovanni Luppino: l’autista incensurato di Messina Denaro

Giovanni Luppino, agricoltore di 59 anni, era alla guida dell’auto che ha condotto Matteo Messina Denaro alla clinica La Maddalena di Palermo, dove è stato catturato. Si tratta di un volto nuovo per gli inquirenti, perché Luppino non è mai stato coinvolto in operazioni antimafia. Un uomo incensurato, insospettabile, che è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento. “Gli accertamenti sono appena partiti.

L’uomo che lo accompagnava è, come si dice, un perfetto sconosciuto” ha dichiarato Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo, durante la conferenza stampa.

Chi è Giovanni Luppino?

Giovanni Luppino è un agricoltore e negli ultimi anni si era dedicato al commercio di olive del tipo “cultivar Nocellara del Belìce“. Un comparto che genera milioni di euro tramite magazzini d’ammasso sul territorio di Campobello di Mazara e Castelvetrano. Giovanni Luppino era uno degli intermediari tra i produttori e i grossi acquirenti provenienti dalla Campania.

Aveva aperto uno stabilimento per incrementare questa nuova attività, gestito insieme ai figli. Per i carabinieri del Ros sarà ora necessario capire il ruolo sia di Giovanni Luppino nella latitanza di Matteo Messina Denaro.