Chi è Giulia Berdini, la fidanzata del direttore di Rai3 Franco Di Mare che ha attaccato Fedez

Giulia Verdini è la fidanzata del direttore di Rai3 balzata alle cronache nei giorni scorsi per il suo attacco contro Fedez.

Giulia Berdini è la fidanzata del direttore di Rai3 Franco Di Mare, balzato alle cronache nei giorni scorsi per il presunto tentativo di censura attuato dalla Rai nei confronti di Fedez al concerto del 1° maggio. Giulia Berdini si è scagliata contro il rapper via social.

Giulia Berdini: chi è

Classe 1991, Giulia Berdini lavora per il servizio pubblico ma è lontana dal mondo dello spettacolo: è infatti responsabile operativa presso l’azienda che svolge i servizi di ristorazione in Rai. Grazie al suo lavoro in Rai ha conosciuto Franco Berdini, il direttore di Rai3 balzato agli onori delle cronache nei giorni scorsi per la presunta censura attuata nei confronti del discorso di Fedez (che a seguire ha postato via social la telefonata intercorsa tra lui e il direttore Franco Di Mare).

Nonostante 36 anni di differenza Giulia Berdini e Franco Di Mare sono più innamorati che mai e lo stesso direttore di Rai3 ha confessato via social a proposito della loro relazione: “Capisco anche che a guardarla da fuori la cosa appaia un tantino cliché. Il fatto è che non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini.

Ora so che è vero.”

Giulia Berdini: lo sfogo contro Fedez

Dopo che Fedez si è sfogato in merito al tentativo della Rai di censurare il suo discorso al concertone del 1° maggio Giulia Berdini ha commentato via social la vicenda scagliandosi contro il rapper: “Fedez è disgustoso. È l’ipocrisia del politicamente corretto, la classica nullità del mainstream che, grazie a qualche paracelo occulto, sta facendo i milioni sparando min***te funzionali al sistema. È un finto rivoluzionario, innocuo come un omogeneizzato Plasmon”, ha tuonato la ragazza, visibilmente infuriata con il rapper.

Giulia Berdini: la relazione con Franco Di Mare

Giulia Berdini e Franco Di Mare sono legati ormai da moltissimi anni, ma i due hanno sempre vissuto la loro relazione con il massimo riserbo. Prima della relazione con Giulia il direttore di Rai3 è stato sposato con un’altra donna, Alessandra, con cui ha adottato sua figlia Stella. Non si sa con precisione quando il direttore Rai si sia legato alla sua attuale compagna.