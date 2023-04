Chi è OG, il presunto responsabile della fuga di notizie al Pentagono? A fare un po’ di luce sulla talpa più ricercata dagli Stati uniti, è stato il Washington Post che ha intervistato alcuni conoscenti del soggetto. Il ragazzo viene descritto come un “giovane amente delle armi”. Come informa Repubblica, OG sarebbe responsabile della fuga di alcuni segreti governativi quali la situazione della guerra in Ucraina e alcuni particolari sullo spionaggio USA. Il Washington Post scrive che OG “ha condiviso documenti altamente riservati con un gruppo di conoscenti lontani alla ricerca di compagnia in mezzo all’isolamento della pandemia”.

Ecco chi è il responsabile della fuga di notizie al Pentagono

La fuga di notizie, di cui sarebbe responsabile OG, ha causato diverse tensioni tra Washington e i paesi alleati. Il Riformista spiega che si tratterebbe di un ragazzo di 20 anni. Pare fosse l’amministratore di un canale Discord, denominato “Bear vs Pig”.

Qualcuno conosce il suo vero nome

Le persone intervistate dal Washington Post hanno riferito di conoscere il vero nome di OG. Loro affermano che l’uomo non nutrirebbe alcun sentimento ostile verso il governo degli Stati Uniti. Di diverso avviso il quotidiano americano secondo cui OG avrebbe descritto il governo come un organo repressivo che occulterebbe la verità ai cittadini.