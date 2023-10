Massimo Giannini si congeda dalla sua posizione di direttore presso il giornale La Stampa. A partire dal 7 ottobre, sarà rimpiazzato da Andrea Malaguti, il vicedirettore attuale del medesimo quotidiano.

Il nuovo direttore della Stampa: Andrea Malaguti

Questa notizia è stata comunicata da Gedi News Network, la branca del gruppo editoriale GEDI responsabile non solo de La Stampa ma anche di Repubblica e di vari giornali locali.

Giannini, che ha raggiunto i 61 anni, ha ricoperto la posizione di direttore de La Stampa dal 2020. In precedenza, ha guidato Radio Capital, un’altra proprietà del gruppo GEDI, per un periodo di quasi due anni. In un comunicato ufficiale, l’amministratore delegato Corrado Corradi ha annunciato che Giannini farà il suo ritorno a Repubblica, dove in passato ha occupato a lungo il ruolo di vicedirettore. Qui, assumerà un nuovo incarico come editorialista, commentatore e produttore di podcast.

Andrea Malaguti: una lunga carriera

Andrea Malaguti, 57 anni di età, ha una lunga carriera alla Stampa.

Nella suo curriculum vanta di aver assunto ruoli di spicco come caporedattore nella sezione sportiva, cronista della cronaca torinese, corrispondente nel Regno Unito e giornalista parlamentare. Il CEO Corrado Corradi ha sottolineato che il compito di Malaguti sarà quello di consolidare il forte legame tra La Stampa e la sua base di lettori locali, indicando un probabile aumento nella copertura delle notizie di interesse locale e una diminuzione di quella a livello nazionale.