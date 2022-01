Chi è Laura Mattarella: la first lady italiana a fianco di Sergio Mattarella

La first lady italiana non è moglie del Presidente della Repubblica: si chiama Laura ed è la figlia avvocatessa di Sergio Mattarella

Laura Mattarella, la first lady italiana: il ruolo istituzionale

Il ruolo di first lady è spesso molto chiacchierato e nella maggior parte dei casi viene svolto dalla compagna del Capo di Stato.

Non è però sempre così e lo conferma il particolare caso dell’Italia. Sergio Mattarella, eletto per la seconda volta Presidente della Repubblica nella giornata di ieri 29 gennaio, è infatti vedovo dal 2012. Ad accompagnare il nostro Presidente, con il ruolo di first lady, è sua figlia Laura.

Chi è Laura Mattarella e cosa ha fatto nella sua vita

Laura Mattarella ha 53 anni ed è moglie e madre di tre figli. La donna è un’avvocatessa, ma ha deciso di sua sponte di abbandonare la sua vecchia professione nel 2015 per poter accompagnare il padre in tutte le situazioni che lo richiedevano.

Sergio Mattarella e le parole della figlia Laura

Come sappiamo, in seguito alla sua rielezione al Quirinale, Sergio Mattarella dovrà prestare giuramento il prossimo 3 febbraio. La cerimonia di rito renderà ufficiale in nuovo insediamento di Mattarella al Colle. Un risvolto per certi versi inaspettato e non preventivabile solo fino a pochi giorni fa, ma che di certo non dispiacerà alla figlia Laura che potrà così continuare a interpretare il ruolo da first lady anche per i prossimi sette anni: “Mi piace stare con mio padre, spero di essergli utile.”