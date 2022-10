Scopriamo chi è Luca Ciriani. Il nuovo ministro dei Rapporti con il Parlamento è un degli uomini più fidati di Giorgia Meloni.

Luca Ciriani sarà il nuovo ministro dei Rapporti con il Parlamento. Il suo è un ruolo molto delicato e il neo ministro può vantare una grande esperienza in politica.

Chi è Luca Ciriani, il ministro dei Rapporti con il Parlamento del governo Meloni

Luca Ciriani ha 55 anni e nella sua vita ha sempre masticato politica. Friulano, nel 1995 ha avuto il suo primo incarico di consigliere regionale al comune di Fiume Veneto. Tre anni dopo, nel 1998 è entrato alla Regione Friuli Venezia Giulia come consigliere con l’ex partito Alleanza Nazionale. Nella giunta regionale ha ricoperto anche il ruolo di assessore allo Sport e alle autonomie locali. Nel 2008, sempre in Friuli, ma stavolta con il PdL, ex partito guidato da Silvio Berlusconi, è stato nominato vicepresidente della Regione e assessore alla Protezione civile.

L’ingresso in Fratelli d’Italia e la nomina a ministro

L’inizio dell’avventura politica con Fratelli d’Italia risale al 2015. Ciriani è stato eletto due volte al Senato con il partito della Meloni, l’ultima è stata alle elezioni anticipate del 25 settembre 2022. In entrambi i casi è stato nominato capogruppo di FdI al Senato ma adesso ha dovuto rinunciare per accettare il suo incarico di ministro dei Rapporti con il Parlamento.

Considerato uno degli uomini più fedeli e vicini a Giorgia Meloni dovrà adesso gestire i rapporti tra maggioranza ed opposizione.