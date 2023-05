Chi è Marco Conforti, trovato morto nel bagagliaio dell'auto

Si tratterebbe con ogni probabilità del 55enne Marco Conforti, l’uomo trovato morto all’interno di un bagagliaio in un auto rinvenuta in via Rovigo, a Torino. Il cadavere sarebbe stato ritrovato nella serata di domenica 28 maggio.

Sarebbe dell’imprenditore Marco Conforti il cadavere rinvenuto nel bagagliaio di un auto a Torino: si segue pista dell’omicidio

Secondo quanto reso noto dalle forze dell’ordine, il corpo ritrovato nel bagagliaio era in avanzato stato di decomposizione. Del 55enne, imprenditore nel settore delle autoscuole, non vi erano più notizie da qualche giorno, tanto da spingere i familiari a denunciarne la scomparsa.

L’imprenditore nel settore delle autoscuole non dava sue notizie da qualche giorno e i familiari ne avevano denunciato la scomparsa ormai due giorni fa, però secondo i primi rilievi, la morte di Marco Conforti risalirebbe già a prima della denuncia della scomparsa.

Per il ritrovamento del cadavere provvidenziale è stata la segnalazione di alcuni residenti, che avevano riportato un forte odore e macchie di sangue nei pressi della vettura, un Range Rover grigio. Secondo le autorità, si tratterebbe di un omicidio.

“Abbiamo notato la vettura – hanno spiegato ai residenti – perché era ferma da giorni e aveva il posteriore verso il marciapiede. Era parcheggiata male, leggermente in mezzo alla strada. Ci è sembrato molto strano“.

La pista dell’omicidio, sin dal ritrovamento, sarebbe stata la più accreditata dagli inquirenti. Le autorità stanno adesso passando al setaccio il passato di Marco Conforti, di grande aiuto potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che verranno visionate nelle prossime ore. Gli investigatori della squadra Mobile della Questura di Torino sono già al lavoro in tal senso.