Chi è Maria Braccini, fidanzata del tennista Jannik Sinner

Maria Braccini: chi è la fidanzata di Jannik Sinner

Maria Braccini è una splendida influencer di 21 anni che, a settembre 2020, è uscita allo scoperto con il tennista originario di Bolzano Jannik Sinner.

I due hanno mantenuto la loro liaison sotto il massimo riserbo, ma a proposito di ciò che l’ha attratto nella bella influencer lo stesso Sinner ha dichiarato:

“È carina e comprende le mie esigenze da tennista. Sa che il tennis in questo momento è la mia priorità e non mi mette alcuna pressione”. Grazie alla sua bellezza mozzafiato e ai suoi consigli di stile e benessere, l’influencer ha 60 mila followers su Instagram e in tanti non vedono l’ora di sapere se la sua storia con Jannik Sinner avrà ulteriori sviluppi.

Per il momento sembra che i due abbiano intenzione di vivere la love story con naturalezza, continua a concentrarsi sulle loro rispettive carriere (vista anche la loro giovane età). “Io sto investendo le mie energie per costruire qualcosa di importante e lei sta al mio fianco. Credo sia la persona migliore per fare questo percorso con me”, ha rivelato Jannik Sinner.

Maria Braccini: il primo avvistamento

I due sono stati avvistati insieme per la prima volta a settembre 2020 e a quanto pare la love story continuerebbe a procedere ancora oggi a gonfie vele.

Lo stesso tennista ha affermato che dopo una giornata faticosa sul campo da tennis sarebbe entusiasta di trovare Maria ad attenderlo una volta rientrato in casa:

“È bello tornare a casa la sera, magari dopo una giornata complicata o faticosa per gli allenamenti e trovare qualcuno che si prende cura di te”, ha affermato, e ancora: “Maria è molto tenera e affettuosa, ma anche molto indipendente e questa è la qualità che mi colpisce di più”.

Maria Braccini: i dettagli

Maria Braccini ha 2 anni in più del giovane tennista e, nonostante il suo successo nel campo della mode e dei social, ha sempre preferito mantenere riservata la sua vita privata. Al momento non è noto dove lei e Jannik Sinner si siano conosciuti ma in tanti, sui social, sperano che la loro storia sia destinata a durare.