Chi è Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del Governo Meloni

Un'esperta del settore: la carriera del nuovo ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Per il ruolo cruciale di ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni ha optato per un’esperta del settore: Marina Calderone.

Marina Calderone, la carriera del nuovo ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Nata a Bonorva, provincia di Sassari nel 1965 e laureta in Gestione aziendale internazionale. Dal 1994 è impegnata come consulente del lavoro, per diventare poi nel 2005 presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, categoria lavorativa che conta all’incirca 26mila professionisti iscritti.

Dal 2009 è anche al vertice del Comitato unitario permanente degli Ordini e dei Collegi professionali (Cup).

Dal 2014 al 2020 ricopre numerosi incarichi, tra cui il prestigioso ruolo nel Cda di Finmeccanica.

Da anni poi è tra i promotori del Festival del lavoro, appuntamento annuale svoltosi l’anno scorso a Bologna, che affronta le novità legislative.

Evento questo di grande utilità che permette l’incontro e confronto di professionisti, politici, economisti, manager e sindacati sui temi del diritto e dell’attualità.

I primi obiettivi del nuovo ministro

L’equo compenso ai professioni è sempre stata per la Calderone prioritaria, l’ipotesi è estendere la legge ad aziende con più di 50 dipendenti.

“Non c’è dubbio – aveva detto – che la riforma varata nel 2019 sia rimasta incompleta, non tanto nella parte relativa alle politiche passive, dove ha svolto un importante ruolo assistenziale, quanto per quella relativa alle politiche attive“. Questo riguardante ovviamente il Reddito di Cittadinanza; possibile anche un cambiamento sulle pensioni, superare la Legge Fornero o renderla più flessibile.