Chi è Marina Ovsyannikova, giornalista che ha interrotto il tg russo per protesta: è scomparsa

La giornalista Marina Ovsyannikova risulta scomparsa. La donna ha interrotto il tg russo, nella giornata di ieri, lunedì 14 marzo, in onda sul primo canale nazionale, mostrando un cartello contro la guerra in Ucraina. “Non credete alla propaganda, vi stanno mentendo” era stato scritto nel cartello. La donna è stata arrestata, ma dieci ore dopo il fermo risulta scomparsa. Lo hanno denunciato gli avvocati di Ovd Info, l’Ong che si occupa di violazioni dei diritti umani e di perseguitati politici. La donna aveva preparato un videomessaggio diffuso su Youtube in previsione dell’arresto per la sua irruzione durante il tg russo.

“Quello che sta accadendo in Ucraina in questo momento è un crimine. La Russia ha aggredito un Paese. Tutto questo ha un nome e un cognome: Vladimir Putin. Mio padre è ucraino, mia madre è russa e non sono mai stati nemici. La Russia deve fermare questa guerra fratricida” ha spiegato nel filmato. La giornalista ha lavorato per anni a Channel One in uno dei tg russi della rete. “Ho lavorato in questi anni per Channel One promuovendo la propaganda di Putin.

Sono molto pentita di quello che ho fatto negli anni. Mi vergogno di aver permesso la diffusione di bugie tramite la televisione. Ho permesso che il popolo russo fosse trasformato in un popolo zombie” ha dichiarato la reporter.

Marina Ovsyannikova: “Dieci generazioni future non saranno in grado di lavare via la vergogna”

“Siamo stati zitti quando sono iniziati gli attacchi alla Crimea nel 2014, e ancora siamo stati zitti quando il Cremlino ha avvelenato Navalny.

Stiamo continuando a guardare questo regime senza dire niente e adesso che il mondo ci ha voltato le spalle, dieci generazioni future non saranno in grado di lavare via la vergogna di una guerra fratricida” ha dichiarato Marina Ovsyannikova nel suo video. Per anni la donna ha lavorato per Channel One come giornalista e ha scelto di interrompere la messa in onda del tg russo con un cartellone di protesta contro la guerra in Ucraina e contro la propaganda russa. Non si hanno più sue notizie.