Chi è Meghan Roche, la giovanissima fidanzata di Leonardo Di Caprio

Leonardo Di Caprio ha ritrovato l’amore, questa volta tra le braccia della giovanissima modella Meghan Roche di appena 22 anni. La top model e l’attore 48enne sono stati paparazzati insieme su uno yacht tra Sardegna e Ibiza.

Tra i due passano ben ventisei anni, ma d’altronde l’età per l’attore hollywoodiano è sempre stata solo un numero. Meghan Roche, top model nata in Pennsylvania, ma residente a New York, è tra le più richieste dalle passerelle di tutto il mondo.

Aveva soltanto 13 anni quando è stata notata dal proprietario di una Spa che l’ha esortata a mettersi alla prova facendo un provino. A 15 anni ha poi firmato il suo primo contratto con l’agenzia Women Management e una campagna del brand Givenchy nel 2017.

Leonardo Di Caprio è da sempre considerato lo scapolo d’oro di Hollywood. Di recente molta ironia ha scaturito la sua mai celata passione per le modelle molto giovani dello star system, che non superano mai i 25 anni. Tra queste ricordiamo Bar Rafaeli e Camila Morrone.

Impossibile dimenticare anche la relazione, sebbene fugace, con l’attrice Blake Lively, quando aveva soltanto 23 anni, ma anche quelle con Erin Heatherton, frequentata per un solo anno quando lei ne aveva 22, e ancora Eden Polani e Neelam Gill.