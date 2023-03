Chi è Michelle Yeoh? Tutto sull'attrice candidata agli Oscar 2023

Cresce l’attesa per la Cerimonia degli Oscar 2023, che in Italia sarà possibile seguire in diretta streaming, nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2023. Scopriamo nel dettaglio chi è Michelle Yeoh, l’artista candidata come “Miglior attrice protagonista”.

Chi è Michelle Yeoh? Biografia dell’attrice candidata agli Oscar 2023

Classe 1962 e un fascino senza tempo, la splendida Michelle Yeoh oggi ha sessant’anni, ma non li dimostra affatto. La donna inizia la sua carriera artistica nel 1984 e negli anni ha interpretato molteplici ruoli recitando in oltre 40 film.

Michelle ha trascorso la sua infanzia in Malaysia, sin da piccola coltivava il sogno di diventare una ballerina, ma in seguito ad un incidente ha dovuto cambiare rotta e di fatto è diventata ciò che è oggi, un’attrice di grande successo.

Michelle Yeoh candidata come “Migliore attrice protagonista”: ecco i dettagli

Classe 1962 e un fascino senza tempo, l’attrice Michelle Yeoh è candidata agli Oscar 2023 e potrebbe aggiudicarsi il premio di “Migliore attrice protagonista” per aver interpretato il ruolo di Evelyn Quan Wang, nel film “Everything everywhere all at once”.

La talentuosa attrice vanta una carriera artistica di tutto rispetto e oggi è ad un passo dal conquistare il suo primo Oscar.

Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica che ottiene la candidatura agli Oscar

La Yeoh è di fatto la prima attrice asiatica che conquista la candidatura agli Oscar, di recente l’artista ha sottolineato quest’aspetto, condividendo sul suo profilo Instagram un post contenente alcuni estratti di un articolo di Vogue, che affrontava proprio questa tematica e che in seguito è stato poi rimosso.

I più attenti hanno fatto notare che la mossa social di Michelle Yeoh va contro una delle regole dell’Academy, si tratta in particolare della numero 11, che vieta i riferimenti ad altri nominati, in questo caso la Yeoh ha nominato espressamente la Blanchett.

Non è ancora chiaro dunque se l’Academy deciderà di prendere dei provvedimenti nei confronti dell’attrice Michelle Yeoh, per scoprirlo non ci resta che attendere.