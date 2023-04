Il deejay conduce Lo Zoo di 105 insieme ai suoi compagni di sempre Marco Mazzoli e Fabio Alisei. Per i telespettatori che ancora non lo conoscono sveleremo chi è Paolo Noise e perché è tanto amato dai suoi radioascoltatori.

Chi è Paolo Noise

Il vero nome dello speaker è Paolo Federico Nocito, nato a Milano l’8 settembre del ’74. Sin da ragazzo ha mostrato interesse per le radio lavorando per alcune stazioni fm. Allo stesso tempo lavorava come deejay in vari locali in giro per l’Italia presentandosi con lo pseudonimo con il quale è diventato famoso: Paolo Noise.

La sua simpatia e irriverenza lo hanno portato a Match Music dal 1999 al 2003. Successivamente ha condotto con Isa B il programma Euromachine su Match Tv. In seguito ha condotto con Fabio Alisei il programma Neuromachine.

Dallo Zoo ai programmi in tv

Paolo Noise è famoso soprattutto per far parte de Lo Zoo di 105, programma trasmesso su Radio 105. Lo Zoo è nato nel 1999, ma Noise è entrato a farne parte solo nel 2002 perché fortemente voluto dal creatore del programma, Marco Mazzoli, insieme a Fabio Alisei.

Dal 2011 al 2014 sia Alisei che Noise passano alla radio concorrente, Radio Dee Jay, con Wender, altro protagonista storico dello Zoo di 105.

Su Radio Dee Jay Tv i tre hanno condotto il programma Trin Trun Tran e sulla stessa radio hanno Fuori Frigo.

Solo nel 2014 Paolo è tornato sui suoi passi ed è tornato a casa sua: Lo Zoo di 105, dove il rancoroso Mazzoli lo aspettava non proprio a braccia aperte.

Insieme ad alcuni colleghi e amici dello Zoo Noise ha partecipato a programmi di Italia 1 quali Freetz, Teste di Casting e I guastanozze.

La carriera musicale e imprenditoriale

Nel campo della musica Paolo Noise ha realizzato diversi progetti discografici con l’etichetta Time Records. Ha poi interpretato Anonimo e Ho fatto il disco. In seguito ha remixato il singolo Mr Saxobeat di Alexandra Stan e ha pubblicato il singolo Miss Me con LeRoy Bell. L’ultimo progetto musicale ha preso vita la scorsa estate con l’album Maranza realizzato insieme a vari dee jay.

Noise è anche un imprenditore, infatti, collabora dal 2016 con la Puff nella realizzazione dei liquidi per sigarette elettroniche con il suo marchio Noise VAPE.

Lo speaker ha creato anche una sua linea di vestiti, la Noise Fuktory. Nel 2019 ha preso forma il progetto degli Orologi Fumagazzi, nato come scenetta dello Zoo il cui claim era “Orologi Fumagazzi, solo per bravi ragazzi” e diventato poi realtà grazie ad alcuni ascoltatori.

Moglie e famiglia

Il deejay di 105 ha conosciuto la sua attuale moglie, Stefania Caroli, nel 2010. I due sono innamoratissimi e inseparabili, infatti, si sono sposati il 16 giugno del 2018 a Scandiano.

La coppia non ha figli, ma ha un cane, Gino, di cui si occupano amorevolmente. Al momento è Stefania a curare i social di Paolo mantenendo aggiornati gli ascoltatori e i fan dello speaker.

Paolo ha voluto partecipare all’edizione del 2023 dell’Isola del Famosi coinvolgendo il suo collega nonché migliore amico Marco Mazzoli.

