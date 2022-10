Chi è Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione del Governo Meloni

Da manager di successo all'impegno politico con Forza Italia, il ministro dell'Amministrazione pubblica

Genovese, una lunga carriera come manager d’azienda e una spiccata propensione per la politica: ecco l’identikit del nuovo ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, esponente di Forza Italia. Fratello del medico personale di Berlusconi, Alberto, nonché presidente del Genoa dal 2018 Paolo ha chiuso la carriera da manager diventando deputato di Forza Italia.

Chi è Paolo Zangrillo, il nuovo ministro della Pubblica Amministrazione

Nato a Genova nel 61 e laureato nel 1987 in Giurisprudenza, inizia la carriera di manager d’azienda nel 1992 presso la Magneti Marelli. Da responsabile del personale in Europa e nel mondo nel 2005 passa ad essere responsabile della relaizioni industriali e delle risorse umane nonché vicepresidente per le risorse umani con la Fiat Powertrain Technologies fino al 2010.

Nel 2011 passa ad Iveco e dal 2011 al 2017 ha avuto il ruolo di direttore del personale per Acea, società dei multiservizi italiana.

Nel 2018 inizia la sua carriera politica con Forza Italia presentandosi nel Collegio plurinominale del Piemonte e venendo eletto. Sostiusce poi ad ottobre dello stesso anno il collega Gilberto Fratin come commissario regionale di Valle d’Aosta e Piemonte.

In queste elezioni è stato eletto al Senato nel collegio uninominale del Piemonte di Alessandria sempre con il centro destra ottenendo il 50,83% dei voti.