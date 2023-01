Pierfrancesco Majorino è il candidato alle elezioni regionali in Lombardia del Partito Democratico (PD) e fa parte della coalizione di centrosinistra.

Scopriamo insieme chi è il candidato al Pirellone.

Chi è Pierfrancesco Majorino: tutto sul candidato alle Regionali 2023

Pierfrancesco Majorino è nato a Milano il 14 maggio 1973. Ha 49 anni e un diploma di perito informatico. Oltre alla politica, Majorino esercita la professione di scrittore. Sono molte le sue pubblicazioni, quella più recente risale al 2022 ed è “Sorella rivoluzione“. Il suo primo lavoro risale al 2000. Attualemente Majorino ha 9 romanzi e saggi pubblicati.

La sua carriera politica, invece, è iniziata molto prima di quella da scrittore dato che è entrato a far parte da giovanissimo nell’Unione degli Studenti di cui è stato anche presidente.

La carriera politica di Pierfrancesco Majorino

Dal 1998 Majorino ha militato tra i Democratici di Sinistra (DS), dove è stato fino al 2007, anno della dissoluzione del partito. Nello stesso anno della dissoluzione della DS diventa un membro del PD. Il suo primo incarico politico è arrivato nel 2006, anno in cui è stato consigliere al Comune di Milano nella lista dell’Ulivo.

In quell’occasione, Majorino, è stato consigliere d’opposizione dato che a vincere le elezioni amministrative fu il centrodestra. Nel 2011 però il vento cambia e Majorino viene eletto nuovamente in consiglio comunale ma stavolta con la maggioranza. Dal 2011 al 2019, per 8 anni, è stato assessore delle Politiche Sociali del Comune di Milano. Majorino, nel 2019, lascia la città di Milano e diventa europarlamentare, incarico che ricopre ancora.