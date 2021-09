Chi è Piero Neri, il fidanzato di Raffaella Fico: le prime foto sui social

Piero Neri è l'imprenditore che ha conquistato il cuore di Raffaella Fico. Tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Nella casa del GF Vip 6 Raffaella Fico ha confessato di essere sentimentalmente impegnata: al suo fianco vi è Piero Neri, un ricco imprenditore proprietario di un’impresa mercantile.

Chi è Piero Neri: il fidanzato di Raffaella Fico

Piero Neri è un imprenditore originario di Livorno e proprietario di un’impresa mercantile.

Da sempre lontano dal mondo dello spettacolo, non è chiaro come abbia conosciuto Raffaella Fico anche se è certo che i due abbiano iniziato a frequentarsi durante l’estate 2021 e, secondo indiscrezioni, sarebbero intenzionati a sposarsi in seguito alla partecipazione della showgirl al GF Vip 6. Fino al suo ingresso all’interno del programma Raffaella Fico aveva mantenuto top secret la sua liaison con l’imprenditore, con cui è stata paparazzata durante le sue vacanza in yacht a Forte dei Marmi. “Io per lui provo un sentimento, sono innamorata.

Tra noi c’è amore”, ha dichiarato la showgirl in merito al suo sentimento per l’imprenditore.

Raffaella Fico: la vita privata

Per Raffaella Fico quella con Piero Neri è la prima storia importante dopo quelle avute con Giulio Fratini e Alessandro Moggi.

Lei e Moggi si erano lasciati a un passo dall’altare, mentre con Giulio Fratini la liaison è durata meno di un batter di ciglia. La showgirl è mamma di una bambina, Pia, nata durante la sua relazione con Mario Balotelli.

Raffaella Fico e Mario Balotelli

Nonostante oggi sembra che lei e Balotelli siano riusciti a costruire un rapporto pacifico, in passato il rapporto tra i due è stato segnato da una lunga e difficile causa legale.