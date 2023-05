Chi è Roberto Sergio, il nuovo amministratore delegato della Rai

Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha approvato la nomina di Roberto Sergio come nuovo amministratore delegato: in Rai dal 2004, ecco tutti gli step della sua carriera nella televisione di Stato

Nuovo CEO per la televisione di Stato. Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha approvato la nomina di Roberto Sergio come nuovo amministratore delegato.

Le votazioni per l’elezione

Promosso dall’assemblea degli azionisti dopo che negli scorsi giorni era stato indicato dal governo per ricoprire il ruolo di nuovo Ad della Rai, Roberto Sergio sostituirà Carlo Fuortes che, intuita da tempo l’intenzione del governo di rimuoverlo, ha annunciato autonomamente le sue dimissioni la scorsa settimana. A votare a favore della nomina di Sergio sono stati i membri del CdA scelti dai partiti al governo, ovvero Simona Agnes (FI) e Igor De Biasio (Lega), oltre alla presidente della Rai Marinella Soldi, il cui voto ha avuto valenza doppia. Ha votato contro Francesca Bria (Pd) e si sono astenuti Alessandro Di Majo (M5s) e Riccardo Loganà (il membro del CdA scelto dai dipendenti).

Chi è Roberto Sergio?

Nato a Roma nel 1960, è in Rai dal 2004. Entrò come responsabile dell’area Nuovi Media e durante gli anni ha ricoperto altri incarichi manageriali di vario tipo: è stato presidente di Sipra (il vecchio nome di Rai Pubblicità) e di Rai Way e poi direttore della Direzione Radio. Membro del CdA di Rai Click, Rai Com, Rai Net e Rai Sat, dopo la nomina a CEO Roberto Sergio ha espresso la volontà di passare il testimone della dirigenza generale – finora ricoperta ad interim dal precedente amministratore delegato Carlo Fuortes – a Giampaolo Rossi, considerato molto vicino al governo.