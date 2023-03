La mafia, un vizio di famiglia. Stamattina 3 marzo 2023, i carabinieri del Ros di Palermo hanno arrestato la più grande delle quattro sorelle del capomafia Matteo Messina Denaro. Ma chi è Rosalia (detta Rosetta) e come è coinvolta nella latitanza di suo fratello Matteo?

Gestiva i pizzini del boss

Manager di pizzini e conti di famiglia. Rosalia Messina Denaro aveva il controllo di tutto ciò che riguardava il fratello, dalle comunicazioni con gli altri mafiosi alle sue questioni di salute: è stato proprio un pizzino sulle condizioni di salute del boss a dare agli investigatori l’input che ha portato all’arresto del capomafia lo scorso 16 gennaio. Volto noto alle forze dell’ordine per i diversi casi di arresto e condanna all’interno della sua famiglia, su di lei grava ora l’accusa di associazione mafiosa.

Fedele esecutrice di suo fratello Matteo

Nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti della donna, si fa riferimento anche a una serie di nomi in codice utilizzati nel giro di Messina Denaro: Rosalia era identificata con il soprannome di «Fragolone». Riceveva direttive rivestendo il ruolo di sorella maggiore all’interno del nucleo familiare d’origine e gestiva le dinamiche interne per come lo stesso latitante richiedeva: una descrizione degna di una “brava sorella”, fedele esecutrice degli ordini mafiosi di Matteo Messina Denaro.