Chi è Sandra Bergman: tutto sulla fidanzata di Roberto Cavalli

Chi è Sandra Bergman? E' la fidanzata di Roberto Cavalli, colei che l'ha reso padre per la sesta volta.

Sandra Bergman è la fidanzata di Roberto Cavalli, colei che gli ha donato la gioia di diventare padre per la sesta volta. Scopriamo qualche curiosità su di lei.

Chi è Sandra Bergman?

Insieme da circa 15 anni, Sandra Bergman e Roberto Cavalli sono diventati genitori del piccolo Giorgio lo scorso 8 marzo. L’imprenditore, papà per la sesta volta a 82 anni, ha 44 anni più della sua compagna. Sandra è nata il 17 febbraio 1985 in Svezia.

Sandra Bergman: la carriera

Sandra ha iniziato a lavorare nel mondo della moda a soli 14 anni, quando è stata notata da un talent scout di un’agenzia francese di modelle. Ha vinto diverse fasce di concorsi di bellezza: Miss Salming, Miss Siren, Miss EU, Miss World Bikini Model, Miss Hawaiian e donna più bella di Svezia. Nel 2008 la Bergman è la playmate del mese della rivista Playboy.

La storia d’amore con Roberto Cavalli

La storia d’amore tra Sandra e Roberto è nata circa 15 anni fa. Nel 2015, Cavalli le ha fatto un dono speciale: l’isola Stora Rullingen, in Svezia, del valore di due milioni di euro. Il loro rapporto ha raggiunto il culmine lo scorso 8 marzo, quando è nato il piccolo Giorgio. Per la Bergman si tratta del primo figlio, mentre per l’imprenditore è il sesto. Cavalli è padre di Tommaso e Cristiana, nati dal matrimonio con Silvanella Giannoni, e Robert, Rachele e Daniele, venuti alla luce dalle seconde nozze con Eva Duringer.