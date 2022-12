Una servitrice dello Stato, ecco chi era Silvia Ravasco, la donna precipitata dal parcheggio del centro commerciale a Roma e poi deceduta malgrado un tempestivo ricovero.

I media che hanno ripreso la notizia spiegano che la 46enne si è spenta al Policlinico Tor Vergata ed era un’agente di Polizia penitenziaria. Silvia era caduta giù con il mezzo a due ruote dalla tromba del parcheggio del centro commerciale Roma Est di Lunghezza.

Era Silvia Ravasco la donna precipitata

La donna ha avuto un incidente ed è precipitata nel vuoto riportando traumi fatali. Sul posto era sopraggiunto un equipaggio dll’Ares 118 che l’aveva condotta a razzo presso il reparto di terapia intensiva del Policlinico di Tor Vergata dove era arrivata in condizioni disperate.

Purtroppo in giornata il cuore della 46enne ha smesso di battere.

Madre, sindacalista e donna in divisa

Ed era un cuore di mamma e di donna in divisa: Silvia infatti lascia due figli adolescenti e tanti colleghi addolorati ed increduli. La donna era un’agente della Polizia penitenziaria per molti anni in servizio presso il plesso femminile del Carcere di Rebibbia. Poi Silvia era passata alla scuola di formazione del ed era delegata del sindacato autonomo Sinappe.

Sulla dinamica del sinistro è stata aperta un’inchiesta da parte della procura di Piazzale Clodio.