Chi è Stefano Ferri, l’imprenditore etero che ama vestirsi da donna al lavoro

Crossdressing: chi è Stefano Ferri, l'imprenditore milanese che da anni è noto anche per la sua passione verso il mondo del vestiario femminile.

Stefano Ferri è un imprenditore milanese, famoso da anni anche per la sua passione del vestirsi da donna al lavoro. Etero, sposato e con una figlia, Ferri sostiene di avere una parte di sé femminile. Vediamo chi è.

Stefano Ferri: chi è

Stefano Ferri ha 55 anni ed è nato a Milano l’11 giugno del 1966. Dopo aver ottenuto il diploma di liceo classico, ha studiato alla facoltà di Scienze Politiche, per poi intraprendere la carriera di giornalista e pubblicitario professionista.

Dopo qualche anno, ha abbracciato il mondo della scrittura e dell’imprenditoria e, ad oggi, è a capo di un’agenzia che si occupa di organizzazione di eventi, la “Stefano Ferri Comunicazione e Marketing per la meeting & incentive industry”.

Stefano Ferri: la moglie dell’imprenditore

L’imprenditore milanese ha una moglie da più di venti anni e una bambina, nata in seguito alle nozze. La sua passiore per il crossdressing non sembrerebbe essere un problema per la moglie.

In un primo momento, la sua decisione di vestirsi da donna non l’ha resa troppo entusiasta. Poi però, è riuscita ad accettare questa particolarità del marito, amandolo e sostenendolo a pieno.

Stefano Ferri e il crossdressing

Come ha spiegato in alcune interviste, Stefano non è diventato crossdresser da un giorno all’altro, ma ha rivelato di aver seguito un percorso abbastanza lungo di psicoterapia.

Ha raccontato che ha iniziato a provare un certo interesse verso il mondo del vestiario femminile e ha avvertito una sensazione strana, simile alla paura. Dopo aver abbandonato il suo lavoro da giornalista e pubblicitario, Ferri ha intrapreso la strada dell’imprenditoria e allo stesso tempo è riuscito a dar libero sfogo alla sua vera natura.