Chi è Susanna Schlein, diplomatica sorella della dem Elly

Nelle ore in cui rimbalza la notizia dell’attentato occorso contro la sua auto in Grecia la domanda se la stanno facendo in molti, fra quelli abituati a considerare nel mainstream molto più la sorella Elly, papabile candidata segretaria del Partito Democratico ed ex vice presidente dell’Emilia Romagna: chi è Susanna Schlein, diplomatica e sorella maggiore della dem?

Chi è Susanna Schlein, sorella di Elly

L’attentato che la 44enne diplomatica ha subito per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, ma le hanno dato alle fiamme l’auto e sul posto e la polizia ha trovato una molotov. Di Susanna si sa che è Primo consigliere dell’ambasciata italiana ad Atene e che, come scrive Money, “suo padre Melvin è un politologo e accademico statunitense d’origine ebraica aschenazita”.

Gli studi, la laurea a il tirocinio a Strasburgo

Susanna Sylvia Schlein è nata a Lugano, in Svizzera, e dopo la Maturità si è laureata in Relazioni internazionali a Scienze politiche all’università di Pavia nel 2003.

In quell’occasione ha vinto il premio per la migliore laureata dell’anno. Poi ha fatto un tirocinio a Strasburgo presso la rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa. Nell’autunno del 2003 ha vinto il concorso diplomatico ed è andata a lavorare come addetto all’Ufficio Ocse alla Farnesina.