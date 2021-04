Chi è Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 20

La carriera del ballerino Tommaso Stanzani.

Tommaso Stanzani è un ballerino italiano, classe 2001. Ha partecipato ad Italia’s got talent nel 2016 e ad Amici 20.

La biografia di Tommaso Stanzani

Tommaso Stanzani è nato il 21 marzo 2021 a Sant’Agata Bolognese. Figlio d’arte di due pattinatori professionisti, tanto che a soli 3 anni inizia a praticare pattinaggio artistico con discreto successo.

La coreografa che lo segue è proprio la madre, Barbara Calzolari. Nel 2016 mostra le sue doti a Italia’s got talent, incantando i giudici Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Nina Zilli e Frank Matano.

A 17 anni, tuttavia, il giovane si accorge che il pattinaggio artistico non è la sua unica passione. È per questa ragione che inizia a studiare danza. Nel 2019 lascia dunque la sua casa a Bologna per trasferirsi a Genova.

Si iscrive alla Experience Company di Naima Academy ed in poco tempo riesce ad ottenere eccellenti risultati.

L’esperienza ad Amici 20

La svolta nella carriera di Tommaso Stanzani arriva a dicembre del 2020, quando fa il suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino conquista la maestra Alessandra Celentano. L’allievo riesce anche ad arrivare al serale, ma viene eliminato alla terza puntata, andata in onda il 3 aprile 2021.