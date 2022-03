Chi è Veronica Rimondi, la nuova tronista di Uomini e Donne

Tutto quello che c'è da sapere su Veronica Rimondi, la nuova tronista di Uomini e Donne.

Veronica Rimondi è una 26enne originaria di Ferrara che si è presentata a Uomini e Donne in qualità di nuova tronista.

Chi è Veronica Rimondi

In tanti tra i fan di Uomini e Donne sono impazienti di conoscere meglio Veronica Rimondi, nuova tronista del dating show di Maria De Filippi.

Durante il suo video di presentazione al programma, Veronica ha confessato di avere 26 anni e di essere originaria di Ferrara. Lavorerebbe nell’azienda di famiglia e da tempo vivrebbe in un appartamento tutto per lei (che è stato donato dal padre).

Ha confessato di essersi laureata nel pieno della pandemia da Coronavirus e ha anche detto di essere separata, nonostante ritenga che i suoi genitori non le abbiano mai fatto mancare nulla.

Ha dichiarato di non guardare all’aspetto estetico o sociale dei suoi partner ma di non sopportare gli uomini narcisisti.

“Una delle frasi che più mi sento dire è: sai che prima di conoscerti mi stavi proprio antipatica? Ma come sappiamo, spesso l’apparenza inganna. Sono estroversa e molto allegra. Sono ambiziosa, autoironica e anche molto intuitiva. Quindi, maschietti: attenzione. Ho avuto la grande fortuna di crescere in una famiglia che mi ha sempre sostenuto sin da quando ero piccola.

Mamma e papà si sono separati quando io ero piccola, ma i miei non mi hanno mai fatto mancare nulla. Sono legata a mia sorella e a papà, che mi ha permesso di lavorare nell’azienda di famiglia. Sono single da due anni. Un uomo per potermi fare innamorare deve essere mio complice. Devo imparare da lui e lui da me. Detesto la monotonia, sentirmi controllata e detesto di sentirmi tarparmi le ali.

Detesto l’uomo narcisista. Caratterialmente deve essere sveglissimo e sul pezzo altrimenti me lo magno”, ha detto.

Su Instagram Veronica ha oltre 3mila follower e in tanti tra i fan di Uomini e Donne non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto.