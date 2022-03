Chi è Wojciech Bakun, il sindaco che ha contestato Salvini in Polonia

Chi è Wojciech Bakun, il sindaco di Przemysl che ha contestato pubblicamente il leader della Lega, Matteo Salvini, in Polonia?

Chi è Wojciech Bakun, il sindaco di Przemysl che ha contestato il leader della Lega Matteo Salvini in Polonia?

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, si è recato nella piccola città di Przemysl, in Polonia, situata in prossimità del confine con l’Ucraina e in prima linea nell’accoglienza dei rifugiati che tentano di mettersi in salvo dalla guerra.

Nel momento in cui Salvini ha raggiunto la cittadina polacca, tuttavia, il leader del Carroccio è stato fortemente contestato dalla popolazione. L’ostilità nei confronti del politico italiano, poi, è stata espressa in modo ancora più evidente ed esplicita dal sindaco di Przemysl, Wojciech Bakun. Il sidaco, infatti, ha dapprima ringraziato l’Italia per poi mostrare una maglietta con il volto di Putin. La maglietta incriminata era stata indossata in passato da Salvini e, in questo modo, Bakun ha voluto ricordare al collega italiano il suo passato filorusso.

Per questo motivo, il sindaco di Przemysl ha dichiarato: “Io non la ricevo, venga con me al confine a condannare Putin”.

Alcuni italiani presenti, invece, hanno urlato al leader della Lega: “Buffone”.

In seguito all’accaduto, Matteo Salvini ha scritto un tweet, asserendo: “Non ci interessa la polemica della sinistra italiana o polacca, siamo qui per aiutare chi scappa dalla guerra”.

Così ora Salvini sa cosa vuole dire essere “accolti” da chi non ti vuole. #polonia #salvini pic.twitter.com/ihiPvBNseC — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 8, 2022

Orientamento politico del sindaco e carriera

Wojciech Bakun, però, non è di sinistra. Il sindaco di Przemysl, infatti, aderisce al partito Kukiz’15, un movimento di destra radicale, populista e nazionalista. Il movimento è stato istituito dal musicista punk Pawel Kukiz, frontman dei “The Breasts”, nel 2015.

Tra gli obiettivi principali del partito, figurano:

Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti;

Opposizione all’ingresso della Polonia nell’area dell’euro;

Democrazia diretta;

Eliminazione dell’IVA su beni come medicine, alimenti, abbigliamento per bambini o biglietti per il trasporto pubblico.

Gli obiettivi del movimento ricordano in modo evidente le iniziali richieste e posizioni espresse dal Movimento 5 Stelle delle origini.

Nel 2018, Wojciech Bakun è stato eletto sindaco di Przemysl e, intanto, è anche membro del Sejm, la camera bassa del parlamento polacco. Il politico è all’ottavo mandato e ha incassato un totale di 9.406 voti. A partire dal 2016, poi, è entrato anche a far parte della commissione Parlamentare per la Sicurezza del Programma di Immunizzazione per Bambini e Adulti.