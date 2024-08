Chi è Yahya Sinwar, il nuovo capo politico di Hamas

Roma, 7 ago. (askanews) - Nelle imagini Yahya Sinwar, nominato nuovo leader politico di Hamas, dopo l'omicidio di Ismail Haniyeh a Teheran la scorsa settimana. Sinwar è ampiamente considerato come l'artefice dell'assalto del 7 ottobre che ha scatenato la guerra in corso a Gaza e dalla cui data non ...