Chi è Zohran Mamdani, ha battuto Cuomo alle primarie dem per New York

New York, 25 giu. (askanews) – “Stasera abbiamo fatto la storia” dice Zohran Mamdani. Musulmano, socialista, trionfa a sorpresa battendo l’ex governatore Andrew Cuomo alle primarie democratiche per il sindaco di New York, le più combattute e simboliche degli ultimi anni. Il 33enne di origini ugandesi prende più del 40% dei voti mette una forte opzione alle elezioni di novembre.

Mamdani è espressione della sinistra del partito: promette per esempio di tassare i ricchi per finanziare i servizi pubblici, ha fatto campagna sui social media, è spalleggiato da personalità come la deputata Alexandria Ocasio-Cortez e il senatore Bernie Sanders.

“Nelle parole di Nelson Mandela”, ha detto Mamdani, “sembra sempre impossibile finché non ci si riesce”.

Con una base giovane e un messaggio chiaro, il dichiarato supporto alla causa palestinese, l’accusa di genocidio contro Israele, la sua candidatura promette una sfida diretta tanto all’establishment democratico quanto direttamente a Donald Trump che in materia di immigrazione ha preso di mira le autorità cittadine. A novembre, New York deciderà se seguire davvero questa nuova rotta, anche se gli analisti avvertono, quello di Mamdani è un profilo che può funzionare nella città ma non a livello federale.

In lizza Andrew Cuomo potrebbe restare come indipendente, per mesi è stato in testa nei sondaggi, sostenuto anche da nomi come Bill Clinton anche se azzoppato dalle accuse di abusi sessuali.

Ci sarà anche da indipendente il contestato sindaco democratico uscente Eric Adams che ha scelto di saltare le primarie.