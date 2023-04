Andrea Sferrazza è morto a soli 30 anni precipitando da un’altezza di 30 metri mentre percorreva un sentiero chiuso al pubblico in un sito archeologico, durante un viaggio in Giordania.

Chi era Andrea Sferrazza, il 30enne morto durante un viaggio in Giordania

Andrea Sferrazza è morto dopo essere precipitato da un’altezza di 30 metri, mentre percorreva un sentiero chiuso al pubblico in un sito archeologico, a circa 250 chilometri a Sud dalla capitale della Giordania, Amman. Il 30enne lavorava a Londra come pizzaiolo, era originario di Torino ed era spesso in Italia per andare a trovare la madre e il fratello maggiore nella casa in cui era cresciuto. Quando non era dalla famiglia, portava avanti il suo lavoro alla Soho House.

“Eravamo molto legati. Era il mio migliore amico, ci sentivamo spesso. Questo viaggio avremmo dovuto farlo insieme ma non ero riuscito a prendermi le ferie” ha raccontato il fratello maggiore, Luca, commercialista di 34 anni, che ha descritto il fratello come uno spirito libero, tifoso della Juventus e fan di Vasco Rossi, che aveva studiato come perito aeronautico e si era iscritto alla facoltà di Economia.

Il sogno di Andrea Sferrazza: “Era uno spirito libero”

“Non era fatto per stare alla scrivania. Era uno spirito libero, gli piaceva la bella vita e vestirsi bene. Lavorava tantissimo per farlo, amava muoversi e viaggiare. Lo faceva spesso da solo, come alla fine è accaduto anche questa volta. Avrei dovuto esserci anche io, ma non ci sono riuscito” ha raccontato il fratello. Andrea Sferrazza viveva a Londra da sei anni ma il suo grande sogno era quello di tornare in Italia e mettere in piedi la sua attività. Al ritorno da Petra avrebbe dovuto fermarsi per poco a Londra per poi tornare a Torino per il compleanno della madre. “Aveva già in mente il prossimo viaggio. Voleva andare in Egitto” ha raccontato Luca.

Andrea aveva ripreso a viaggiare dopo la pandemia, trascorsa per un lungo periodo nella casa di famiglia a Torino. Dopo 4 o 5 mesi era tornato a Londra per riprendere a lavorare. Nel suo quartiere di Torino era molto conosciuto. “Era un bravissimo ragazzo. Era venuto a trovare la mamma prima di Natale e prima di Pasqua” hanno spiegato i gestori della tabaccheria sotto la sua abitazione.