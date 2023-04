Chi era Fabrizio Giraudo, il pilota di moto morto in un incidente a Misano

Chi era Fabrizio Giraudo, il pilota di moto morto in un incidente a Misano

Un padre di famiglia che lavorava ed amava correre, ecco chi era Fabrizio Giraudo, il pilota di moto morto in uno spaventoso incidente a Misano. Da quanto si legge oggi nelle pagine dei media che stanno ripercorrendo la tragedia di ieri, domenica 16 aprile, la vittima 46enne era un imprenditore edile con una passione per la due ruote e padre di due figli. Giraudo aveva una ditta edile e viveva a Fossano, in provincia di Cuneo. Lì lui abitava, lavorava e coltivava le sue passioni con la moglie e i due figli di appena 8 e 6 anni.

Chi era il pilota Fabrizio Giraudo

Giraudo è stato travolto da una moto che arrivava da dietro. L’investimento si è verificato dopo che il 46enne era finito a terra a causa di un incidente avvenuto pochi istanti prima. E il rapporto con le due ruote della vittima? Dopo il debutto nel Trofeo Amatori nella stagione 2019 Fabrizio aveva ottenuto diversi piazzamenti. Poi, nel 2022 aveva chiuso la stagione al sesto posto assoluto nella classe “1000 Avanzata”. Giraudo è morto ieri pomeriggio a Misano, in un incidente durante una gara del Trofeo italiano amatori, categoria RR Cup, classe 1000.

Una sequenza da incubo sulla pista

E la sequenza del suo violento e terribile decesso è straziante: un pilota si è fermato a bordo circuito, secondo altri media “per un problema al motore”. A quel punto una seconda moto che arrivava non è riuscita a evitare il mezzo fermo e lo ha spostato al centro della pista. Lì stava arrivando una terza moto con Fabrizio che è stato sbalzato a terra e sarebbe stato travolto e ucciso da una quarta moto.