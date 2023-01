Forse una vittima, vittima di un gioco finito male, ecco chi era Gabriel Da Silva: il modello 27enne trovato morto a casa del compagno di 71 anni è oggetto di indagini accurate.

Il pensionato 71enne Gian Claudio Dalla Benetta, il “compagno” del defunto, ha detto: “È stato male dopo colazione, ha preso dei farmaci ed è tornato a letto”. Era stato lui a lanciare l’allarme da un appartamento di via Marinetti a Milano. Era morto il suo amante Gabriel Luiz Dias Da Silva originario del Brasile.

Chi era Gabriel Da Silva e di cosa è morto

Il giovane era riverso sul letto a torso nudo e con il volto appoggiato su un sacchetto di plastica.

Per gli inquirenti della polizia però ci sono elementi da verificare e a mo’ di garanzia e l’ex bancario è stato indagato per omicidio colposo e per omissione di soccorso. E le ipotesi? Si pensa ad un gioco erotico finito male, oppure ad un mix letale di alcol e droghe aspirate. Ma chi era Gabriel Da Silva? Il 27enne pare avesse avuto una relazione con il 71enne dal 2019. I due erano passati dal frequentarsi all’essere in confidenza, tanto che Da Silva aveva le chiavi di casa e la usava per i corrieri postali.

Il festino con amici e il malore mattutino

Il pensionato però ha precisato: “Eravamo un po’ amici e un po’ amanti. Ogni tanto veniva da me qualche giorno, ma non eravamo fidanzati”. Poi ha detto: “Martedì sera abbiamo assunto parecchie sostanze stupefacenti, e abbiamo avuto più rapporti. Quei rapporti sarebbero stati anche con altre persone presenti ad un vero festino. Poi, nelle ore del mattino, Gabriel sempre a detta di Dalla Benetta avrebbe fatto colazione e poi si sarebbe sentito male.

“Ha preso dei farmaci, ed è tornato a letto, pensavo stesse dormendo, non volevo disturbare”.