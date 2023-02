Laura Amato aveva appena festeggiato il suo compleanno, ma la serata di festa si è trasformata in tragedia.

La donna è una delle vittime del terribile incidente avvenuto sull’autostrada A4.

Chi era Laura Amato, una delle donne morte nell’incidente sull’A4

Laura Amato è una delle donne morte nel terribile incidente avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio alla barriera di Milano Ghisolfa sulla A4, in direzione Torino. La donna, di 54 anni, stava tornando dalla festa per il suo compleanno. Gli anni li aveva compiuti il 25 gennaio, ma aveva festeggiato con amici e colleghi la sera dell’incidente.

La donna, originaria di Catania, lavorava a Milano da 5 anni come operatrice socio-sanitaria presso la Clinica Macedonio Melloni, dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco, e lascia un figlio. Era stata impegnata per lungo tempo in sala parto ma ultimamente lavorava in sala operatoria.

Il terribile incidente al casello

La tragedia è avvenuta alle 2.30 di notte. Secondo le prime informazioni, la Lancia Y su cui viaggiavano le due vittime è stata violentemente tamponata da una Lancia Musa, guidata da un 39enne italo marocchino, che andava a fortissima velocità.

Purtroppo per le due donne non c’è stato nulla da fare. L’uomo è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso del San Carlo in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto aprire le portiere della macchina, e gli agenti della polstrada della sottosezione di Novara Est, che dovranno capire la dinamica dell’incidente. Sembra che le due donne fossero ferme al casello per pagare e che da dietro sarebbe arrivata l’auto a forte velocità.

Sul sedile della Lancia Musa è stato trovato un braccialetto di una struttura psichiatrica.